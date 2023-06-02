日本當紅AV影后相澤南（相沢みなみ），今（2日）晚間抵達台灣，預計開始舉辦與粉絲共遊2天1夜的旅遊活動，不過她在抵達桃園機場後，接受媒體訪問，竟無預警投下震撼彈，宣告：「從今天起我將引退離開AV界！」說完當場淚崩，讓現場接機的粉絲和媒體都一陣譁然。

而相澤南被問到引退後的打算，她表示：「8月可能我會回台灣參加一個大型活動，目前還有出演香港或台灣戲劇的可能，不過還沒有確定，我覺得人生很充實，很有成就感。」若有進一步消息會通知，這也將是她以AV女優身分最後一次來台舉辦活動。

相澤南在桃園機場宣布引退。（圖／中天新聞）

相澤南日前才與宣告引退的三上悠亞、新有菜夢幻共演，當時三上悠亞還開心在YouTube頻道曬出兩人的幕後花絮，如今3人中只剩新有菜仍在AV界。

擁有「小惡魔」、「灰姑娘」之稱的相澤南，2019年擊敗強敵天使萌，獲得《FANZA成人獎》「最優秀女優獎」，當時日媒就評論，相澤南優秀的英文能力及與海外粉絲的密切互動，為奪冠做出顯著貢獻。