車輛改裝排氣管行駛道路，產生高分貝的炸街聲浪已成為全民公敵，讓人不堪其擾，嚴重影響市民的生活安寧，桃園市政府警察局大園分局自6月1日起，配合桃園市政府啟動「靜桃專案」，強力取締改裝噪音車輛，維護轄區安寧及用路人安全。

大園分局指出，轄內台15線、台61線及台66線快速道路，因路寬又直，常有改裝車聚集擾人安寧，為此警方1日開始執行靜桃專案，在巡邏勤務中共攔查24輛噪音車，另於18至22時在大園區國際路與中山北路口設置路檢點，針對改裝車噪音部分，加強攔檢稽查，共攔查17輛汽機車疑似改裝排氣管，全日合計攔查41輛改裝噪音車輛，將通報環保局及監理機關等單位，辦理召回臨時檢驗，希望能有效阻斷違規行為。

大園分局表示，員警於執勤中發現改裝車輛疑似噪音超標，均依法蒐證通報環保局通知車主強制驗車，今年截至5月已通報252件，另配合環保局聯合稽查10場次，經測試已逾越噪音管制標準舉發違規計74件，警方將持續強勢執法，還給民眾安寧的生活環境。

大園分局呼籲民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音，或有競駛、競技等危險駕車行為，並應遵守交通規則，以確保自身及其他用路人安全。