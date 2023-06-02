合庫銀行宣布今日再發放員工酬勞每人平均2.031個月，員工幸福感滿滿。

去年合庫率公股之先，為員工調薪4％，今年除每年例行考績晉薪，平均加薪幅度2.66％，在達成全年預算目標發放4.6個月績效獎金外，

董事長雷仲達再為員工爭取加發0.2個月獎金，加上超盈餘獎金、員工酬勞等，2022年度獎金合計達7.061個月，將經營的成果與員工分享。

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