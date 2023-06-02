5日起凡消費者購買Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得為Fami!ce獨家設計聯名貼紙，限量20萬張，超可愛必收。（全家提供）

時常在霜淇淋口味玩變化全家，攜手Xpark水族館於5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打」霜淇淋，藍白色外觀搭清爽滋味，帶來視覺與味覺兼具的沁涼體驗，更推出買霜淇淋免費送Xpark獨家限量聯名貼紙，還可再抽Xpark水族館門票及周邊好禮，新品上市期間享有夏日嚐鮮優惠價45元，5日至7日會員APP「隨買跨店取」更推出5支168元超值優惠。

全家便利商店以密集通路優勢及創新產品開發力，於全台近2千間店舖販售Fami!ce全家霜淇淋，每月皆熱銷破百萬支，觀察消費者在夏季時偏好享用酸甜口味，全家於5日起攜手Xpark水族館跨界合作，打造最令人意想不到的創新聯名，推出「嗨嗨蘇打」風味霜淇淋，以藍色海洋風為概念，在視覺及味覺上都為消費者帶來最特別的夏日驚喜，最適合親子出遊來上一支嚐鮮，感受彷彿徜徉在海底世界的夢幻與沁涼。

Fami!ce「嗨嗨蘇打」霜淇淋將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口；綜合口味則推薦搭配小農牛奶霜淇淋，嚴選台灣在地小農牛奶100％生乳，更榮獲2023年Monde Selection（世界品質評鑑大賞）金獎，與「嗨嗨蘇打」完美融合，滑順濃香再提升。全家也聯手Xpark，與其日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套，另5日起凡消費者購買Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得為Fami!ce獨家設計聯名貼紙，限量20萬張。

此外，全家更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，為消費者打造夏日親子出遊的歡樂時刻，5日至7月4日凡會員購買Fami!ce全家霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark水族館門票4人同行組（市值約2200元，共25名）或Xpark AR周邊大禮包（市值約1800元，共5名）。