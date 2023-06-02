民進黨前婦女部黨工遭廠商性騷擾事件，正在延燒。而今（2）日更有一名自述是擔政治工作者的男網友在臉書爆料指出，他在9年前在紐約的飯店被中國大陸民運人士王丹強吻。對此，國民黨前台北市議員羅智強今日就在臉書上表示，這名網友隱忍9年才公開這件事，讓他想到「陳為廷被踢爆襲胸時，王丹為陳為廷辯護的名言『不好色，才是人格缺陷！』願所有受害人，都能得到公道」，引發討論。

民進黨近日連環爆出性騷案，沒想到男網友今日在臉書上指出，「這幾天，看到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，我覺得很欣慰，我們的社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進」，他更表示，在隱忍了9年之後，也決定公開這件事情。

該名男網友更回憶，當時他即將滿20歲，並剛開始參加社運，王丹就對他提出去洛杉磯和舊金山見見世面的邀約，他也答應赴約。該名男網友更提及，沒想到在抵達紐約飯店後，在和他們兩人隨行的謝姓助理出門後，「王丹便從後面用力地環抱住我，並對我強吻，一時之間我還沒反應過來，王丹便把我推到床上，持續強吻，我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開」。

該名男網友也指出，最後王丹確實收手了，但接下來的一週，我卻持續面臨他時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示暗示我，希望我跟他一起睡。而我當下反應給他的助理，他的助理也並沒有給予我任何協助，只跟我說王丹是在開玩笑、鬧我的。該名男網友更坦言，「我真的很害怕，那一趟美國行是我此生最害怕的時光之一」。

該名男網友最後也說，「最後，我要的很簡單，我要王丹及謝姓助理給我一個道歉」，並坦言，「希望大家能夠給予其他受傷的人們溫暖與支持，拒絕繼續隱忍與忽視傷害的社會現況」。該名男網友的文章一發出，便立刻引起國內許多媒體報導及網友的熱烈討論「無法接受，好色不該行之於公眾」、「發乎情、止乎禮，才是人」、「人好色是一回事，但不代表可以公然性騷擾」、「犯錯的人總是能為自己找理由開」、「民進黨難道都是好色之徒才能參與嗎？」

同時羅智強今日就在臉書上表示，這名網友隱忍9年才公開這件事，這讓他想到「陳為廷被踢爆襲胸時，王丹為陳為廷辯護的名言『不好色，才是人格缺陷！』願所有受害人，都能得到公道」。而目前王丹本人也親自出面回應表示，「一早起來，看到這個，有點無奈，但也不驚訝」，王丹更強調，「這位作者所說的什麼『性騷』之事完全不存在」，最後王丹也說，「以上已經清楚說明，我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應，我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進今天，謝謝」。

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