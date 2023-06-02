證交所公布資料顯示，員工平均薪資為38.5萬元，已較前一年調高29.6％；大魯閣表示，證交所計算員工年薪基準連工讀生也算進去，若以正職員工318人計算，員工平均薪資是51.6萬元。

大魯閣除了配合政府基本工資調整的調薪外，也有規劃一年兩次的晉升評核調薪與績效評核調薪制度；此外今年度基層員工起薪標準也較去年度調高；同時，每個月並額外提供員工福利金800～1,200元，讓員工可以在集團全台門市場館消費使用，5月更實施庫藏股轉讓給優秀的員工認購。

三商家購則強調，今年股東會即順應基本工資調漲，目前已從原先26,400調漲至28,000元；對比以往薪資，店員薪資漲幅維持在5％以上，資深店長調幅1到2成不等，其中最高更達22％；而根據證交所公布，三商家購去年員工平均年薪為35.5萬元，排名倒數第二，相較前一年有微幅0.3％衰退，三商家購指出，主要是直營店為多，人力結構九成皆為第一線員工，所以有可能整體來說還是低於平均，加上資深員工相對人數少，一般基層同事占比較高，出現平均值較低。