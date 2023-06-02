商用不動產市場今（2）日再度開出大紅盤！在「新光一號」REITs公開標售的6筆不動產當中，詢問度最高的「台南新光三越百貨大樓」，今（2）日下午正式開標，標售底價達43.75億元；繼日前「新光中山大樓」在大黑馬長春集團接班人林顯東殺出、以72.05億元成功決標，開出大紅盤之後，市場預期今天「台南新光三越百貨大樓」成功脫標機率相當高，結果一如外界預期，京城商銀豪砸43.75億元標走。

世邦魏理仕台灣分公司今天舉辦「新光一號」REITs不動產「台南新光三越百貨大樓」公開標售，結果傳出捷報。

世邦魏理仕指出，此次標售案，以標售底價回推，每年租金投報率可超過5％，吸引許多投資人領標，今日開標結果出爐，本次標售最終由京城商業銀行股份有限公司以43.75億元得標，扣除車位後拆算全棟建物均價約為每坪30萬元，以民國94年當時原始購入金額約31億元計算，漲幅達約141.12％。

CBRE華東區及台灣董事總經理朱幸兒表示，本次REITs清算金額為歷年來最高，且本案開標前即獲投資人高度關注。雖然目前不動產市場正面臨全球通膨、央行升息、經濟成長趨緩等挑戰，但透過CBRE團隊努力，仍創下標售佳績。

今天順利標脫的「台南新光三越百貨大樓」，為台南火車站站前商圈知名商場，土地面積約1,320.72坪，建物約17,164.91坪，基地位處台南市中心核心地段，步行五分鐘即達台南火車站，今年更以公告土地現值每平方公尺34萬5千元、每坪約114萬元，第六度蟬聯台南市地王。

負責本案公開標售的世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，本標的於公開時即受到包括壽險業、金融業者及開發商等各方投資人關注，而領標人中，有超過半數為壽險業者，可見得本標的預估收益率可達5％的優異條件，相當具有吸引力。

林敬超表示，接連兩個標的成功標脫，為新光一號持續締造佳績，除商辦產品有望持續吸引自用型買方外，新光天母傑仕堡、新光信義華廈則屬結合零售商場與商務住宅的標的，除具有穩定租金收益外，更享有整合開發機會，可望吸引多方投資人出手。