為防範遊戲點數被當成犯罪集團詐騙工具，產業署自去年8月成立至今，多次邀集檢警調、行政院洗防辦及遊戲點數業者共同研商阻詐自律措施，建立快速因應新型態詐騙的「遊戲點數詐騙聯防平臺」。

產業署指出，今日召開本年度第三次遊戲點數業者阻詐成效會議，據產業署重點輔導業者回報，詐騙案件數已從單月最高逾1,500件，下降至4月份約500餘件、5月份更降至100件以下，可見透過定期輔導重點業者建立自律阻詐措施，已有效遏止詐騙案件發生。

產業署表示，年初祭出「重點業者加強輔導」、「防詐指引提供同性質業者參考」及「超商聯防」等三面向推動遊戲點數阻詐工作，促使重點業者於4月20日推出「遊戲入點延遲48小時」、「點數防詐鎖卡平台」等阻詐新制，據業者回報，鎖卡平台成效顯著，至今成功鎖卡筆數已逾百筆，鎖定金額約25萬元；另產業署透過定期監測遊戲點數詐騙案件數，定期召開會議邀集業者共同檢視成效，單月詐騙案件數較多業者，產業署即安排該業者於次月會議上進行案件態樣分析並提出精進作為，透過滾動式檢討阻詐策略，已增進業者就案件型態、阻詐技術，彼此共學交流，以防堵詐騙集團的新形態詐騙手法。

產業署也重申，打擊詐騙是社會的共識，行政院亦於5月初進一步推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」並於日前成立院級打詐專案辦公室，各部會在「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等四個面向，各司其職、各有角色，數位部於去年8月掛牌成立，即肩負數位經濟相關產業發展健全，更透過公私協力、多管齊下共同阻詐，點數詐騙案件雖有下降趨勢，但數位部打詐、阻詐工作不會鬆懈，將持續嚴密觀察詐騙型態發展趨勢，與產業界、各部會聯手守護人民財產不受損害。