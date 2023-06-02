南屯區公所2日宣布，全台唯一「穿木屐躦鯪鯉」慶端午活動將在6月22日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大登場。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市南屯區是台中開發最早的地區，舊稱犁頭店，相傳是「穿山甲穴」，居民習慣在端午節用巨大聲響，喚醒冬眠的穿山甲幫農地翻土，踩街慶端午文化成在民俗活動。南屯區公所2日宣布活動將在6月22日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大登場。

南屯區公所2日在市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉辦記者會，由民政局長吳世瑋帶領來賓體驗協力木屐，宣告「2023南屯穿木屐躦鯪鯉活動」6月22日正式登場，邀請民眾到南屯體驗最特別的端午慶典。

民政局長吳世瑋說，「穿木屐躦鯪鯉」踩街慶端午文化發展至今已成為地區性民俗活動，並發展為台中市年度端午節的重大慶典，年年吸引數千人參加，更曾創下「最多人踩木屐遊行」的金氏世界紀錄。近3年受疫情影響停辦這項活動，今年再度強勢回歸，歡迎民眾踴躍參加。

南屯區長林秋萬說明，今年穿木屐躦鯪鯉活動從上午10時延續到下午5時，萬和宮廣場前舞台區規畫一系列精彩表演，下午2點半眾人踩街、手持響板繞行南屯老街歡慶端午，還有多項趣味遊戲及穿木屐競走活動；另參加踩街民眾，下午1時起可排隊領取限量「吉立蛋」，內含南屯吉祥物咖咖造型鑰匙圈1個及摸彩券1張，有機會獲得大獎。

南屯區公所表示，今年活動特別規畫5梯次南屯文化探索之旅，將由專業導覽人員隨行講解，以輕旅行方式走訪南屯老街、萬和宮、文物館及麻芛文化館，即日起開放網路報名，限額100名，報名成功且到場者，將可獲得探索背包組，另，活動當日還有萬和宮、文昌公廟及台中魚市場提供3000份的麻芛湯、魚丸湯及肉粽等，免費供民眾品嚐。