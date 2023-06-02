民進黨性騷事件連環爆，引發軒然大波。至於對2024總統大選會有影響嗎？媒體人陳東豪認為，民進黨部性平連環爆，救了國民黨總統參選人侯友宜，爽了民眾黨參選人柯文哲，傷了民進黨參選人賴清德。

陳東豪今(2日)在臉書表示，雖然不是在賴清德的主席任內發生，但民進黨部性平連環爆，救了侯友宜，爽了柯文哲，傷了賴清德。

網友紛紛表示，「正確的評論」、「哈哈，終於有戲可以看」、「9個月後才說........，有貓膩」、「黨內老鼠屎太多」、「持平來說，當事人選擇這時候爆料性騷已經相當維護民進黨，你各位想想，如果等到10月當事人才「終於不忍」，那災情恐有10倍不只」、「性騷案沒說影響基本盤，中間選民直接去了」。

也有網友認為，「好像人選之人的劇情」、「危機往往是轉機，概括承受才是氣度，這應該會成為對照組」。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。