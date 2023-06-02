桃園市中壢警分局於4至5月間，協助多名失智老人返家。警方表示，老人及失智症患者的安全維護刻不容緩，然而失智症患者面臨的症狀不單純只有記憶力減退，還會影響其他認知功能，照顧者也面臨極大壓力。中壢全體警方深知失智症狀的突發性，肩負起社會安全網責任，不僅是接獲報案才會協助，平常巡邏時也會主動關心行動異常的長者。

中壢警方指出，4月12日大崙派出所警員王卲倫、林庭毅護送一名住楊梅自行騎乘機車出門迷途8小時的68歲邱姓老翁返家；4月20日由青埔派出所員警員湯志翔、林姿均護送一名住八德自行騎機車出門買菜卻迷途10公里到中壢青埔地區的73歲黃姓老婦。

4月28日由自強派出所警員林延駿、陳健銘與中壢興仁里里長李振榮協助一名中暑癱坐路邊的70歲鄭姓老婦就醫後返家；5月4日由普仁派出所警員胡光昱、宋威霆護送一名外出打疫苗後忘記如何返家的70歲莊姓獨居老翁；5月15日由龍興派出所警員施宗佑、方玉涵協助一名被太太騎機車載出門，卻因失智症突然發作，反將機車騎走而走失的61歲連姓老翁返家。

中壢警方表示，透過上述案例可知老人及失智症患者的安全維護刻不容緩，中壢全體警方深知失智症狀的突發性，肩負起社會安全網責任，不僅是接獲報案才會協助，平常巡邏時也會主動關心行動異常的老人家，用身邊有限資訊輔以警政系統協助他們返家。若家中有失智症患者，可將個人資訊、聯絡方式縫製於衣袖，或至各地區公所申辦「愛的手鍊」，更可以親至各地分局偵查隊辦理指紋建檔。

中壢分局長唐嘉仁強調，台灣步入高齡化社會，隨社會年齡結構改變，老人及失智症患者的安全維護已成為警察工作一部分，中壢分局將持續強化同仁對轄內的失智老人和弱勢族群的掌握，並協助通報相關局處給予即時協助，各派出所內也都有相關文宣可索取，分局更提供有失智症患者的指紋建檔服務，「多一道保障，多一道安全，多一道回家的路」。