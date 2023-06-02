小鐘現身力挺林莎。（TVBS提供）

威廉與阿緯身為王子邱勝翊的好兄弟，一通電話就來支持好友。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》本周迎來眾所期待粉絲日，藝術總監謝金燕更臨時發起親友日，眾人紛紛call out藝人親友來光臨，卻因事發突然頻遭打槍，靈機一動的謝金燕竟對著王子邱勝翊說：「不然你打給前任、前前任、或現任也可以！」拗不過姊姊的王子邱勝翊回應：「好吧！那我打給…」話還沒說完，立刻引起現場吃瓜群眾大暴動，謝依霖興奮表示：「是要大方認愛了嗎？」令人期待王子邱勝翊的call out名單。

小鐘（鐘昀呈）現身力挺林莎，卻樣樣急著自己來，謝金燕提到：「不知道小鐘哥在猴急什麼，很想拿繩子把他綁在椅子上坐好不要動！」小鐘最後甚至被叫去吧台洗手槽沖洗，讓他大喊：「有沒有把老藝人當人啊？我到底幹嘛來？」樂得謝依霖表示：「小鐘哥你太愛（支持）林莎了」，楊銘威補充：「應該要原地結婚！」小鐘則開玩笑說：「這至少要親一下吧？」逗得林莎急忙跑開並表示：「跟鐘哥感情太好了啦！有他在就很好笑，也謝謝鐘哥來支持我們！」

藝人威廉與阿緯身為王子邱勝翊的好兄弟，一通電話就來支持好友，「棒棒堂」意外合體堪稱回憶殺！男人間的胡鬧無極限，威廉更在洗髮過程中不斷遭惡整，阿緯以「澆花」方式自創洗髮絕活，害得威廉全身濕，被謝依霖笑稱：「威廉是節目開播以來最濕的人！」威廉笑說：「合體太危險了！以後不要再叫我們合體！」王子邱勝翊則表示：「一開始真的沒有要整威廉，我想幫他認真洗髮，但因為大家感情太好，鬧起來真的不可收拾。」