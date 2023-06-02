數位部長唐鳳今（2）日接見友邦吐瓦魯司法、通訊暨外交部長柯飛（Simon Robert Kofe）訪團，雙方探討數位政府、資安及通訊網路建設等議題，唐部長分享台灣的相關經驗，盼助友邦達成數位國家的目標。

唐鳳表示，台灣正積極推動政府機關以及產業數位轉型，兩國擁有共同目標，雙方應在數位相關領域，例如數位政府、資安與通訊韌性等議題上持續交流合作、加強互動，彼此持續深化數位合作。

對於吐瓦魯關切的海纜與通訊韌性議題，唐鳳指出，吐瓦魯與我國有相似的地理環境，國土皆由群島組成，於通訊網路建設方面，有許多可互相參照之處。例如台灣目前正積極布建多元異質的通訊網路，包括導入web3分散式應用、強化海纜安全性、擴大微波頻寬，以及規劃對非同步軌道衛星進行概念驗證等，以因應天災等突發情況。

數位部表示，吐瓦魯國是我國太平洋重要友邦，與台灣一樣是海島國家，長期以來面對氣候變遷和海平面上升的危機，吐國近年規劃發展數位國家，以應對現代社會與氣候變遷的挑戰，並期盼在數位空間中維繫吐國的文化、知識和歷史。