民進黨性騷案件連環爆，曾任民進黨青年發展部主任的議員何孟樺2日掀起第3起性騷案，加害者就是時任組織部政務副主任林男固。對此，時任婦女部主任、現任高市府研考會主委蔡宛芬表示，事發後受理申訴，告知當事人黨內的處理流程，後來申訴人雖未提出申請，但她仍依性別工作平等法規定向主管通報，並進行相關補救措施。

蔡宛芬表示，在受理申訴人的申訴後，除了告知當時民進黨的性騷擾申訴和處理相關規定，包括需經中執會通過的規定，也讓申訴人了解之後可能會遇到的所有情形，協助申訴人採取最合適的選擇和決定。後來申訴人雖未提出申請，但她仍依性別工作平等法規定向主管通報，並進行相關補救措施，如：全黨同仁要上性騷擾防治課程等。

蔡宛芬指出，身為婦運工作者及個人價值信仰的堅持，保護申訴人及性平價值的實現是她最首要的目標。因此，此個案出現後，婦女部立刻採取行動修改規定，不再需通報至中執會，避免當事人2度傷害，該辦法也於2020年6月24日通過，希望能提供申訴人更友善的申訴環境。

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