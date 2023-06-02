用鏡頭看台灣》明華園新作品《青蟬》 重現經典胡撇仔戲 20:322023/06/02 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《青蟬》1日彩排，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳（中）領銜主演。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明華園總團《青蟬》1日彩排，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳（中）領銜主演。（張鎧乙攝） 明華園總團《青蟬》1日彩排，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳（中）領銜主演。（張鎧乙攝） 明華園總團《青蟬》1日彩排，由新生代小生王婕菱（右）飾演陳守正。（張鎧乙攝） 明華園總團《青蟬》1日彩排，由新生代小生李郁真（左）飾演桓蒲藤。（張鎧乙攝） 明華園總團《青蟬》1日彩排，由新世代演員陳昭婷（中）飾演曲青蟬。（張鎧乙攝） 明華園總團《青蟬》1日舉行彩排，演員合影。（張鎧乙攝） 《青蟬》以明華園民國40年代風靡南台灣內臺的連本胡撇仔戲《母性愛》為創作基礎，保留劇中雙生雙旦以及主要劇情的衝突，角色均重新命名，聚焦被母親遺棄的女主角「曲青蟬」受命運擺布的多舛人生，其年幼時因家貧，母親嫌貧愛富改嫁親王，導致家庭破碎，與父親、弟弟失散，一家人在皇宮內重逢，卻各自擁有不同的身分，再度引發衝突。 本劇將於6月3、4日在台灣戲曲中心大表演廳演出，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳、歌仔戲新世代演員陳昭婷、當家小旦晨翎、陳子豪、王婕菱、李郁真等人再現明華園看家戲風華。 #明華園 #青蟬 #胡撇仔戲 #衝突 #母性愛 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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