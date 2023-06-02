明華園總團《青蟬》1日彩排，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳（中）領銜主演。（張鎧乙攝）

明華園總團《青蟬》1日彩排，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳（中）領銜主演。（張鎧乙攝）

明華園總團《青蟬》1日彩排，由新生代小生王婕菱（右）飾演陳守正。（張鎧乙攝）

明華園總團《青蟬》1日彩排，由新生代小生李郁真（左）飾演桓蒲藤。（張鎧乙攝）

明華園總團《青蟬》1日彩排，由新世代演員陳昭婷（中）飾演曲青蟬。（張鎧乙攝）

明華園總團《青蟬》1日舉行彩排，演員合影。（張鎧乙攝）

《青蟬》以明華園民國40年代風靡南台灣內臺的連本胡撇仔戲《母性愛》為創作基礎，保留劇中雙生雙旦以及主要劇情的衝突，角色均重新命名，聚焦被母親遺棄的女主角「曲青蟬」受命運擺布的多舛人生，其年幼時因家貧，母親嫌貧愛富改嫁親王，導致家庭破碎，與父親、弟弟失散，一家人在皇宮內重逢，卻各自擁有不同的身分，再度引發衝突。

本劇將於6月3、4日在台灣戲曲中心大表演廳演出，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳、歌仔戲新世代演員陳昭婷、當家小旦晨翎、陳子豪、王婕菱、李郁真等人再現明華園看家戲風華。