桃園市靜桃計畫大執法專案於6月1日起執行，桃園市政府警察局長吳坤旭領軍強力取締。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市靜桃計畫大執法專案於6月1日起強力執行，首站規畫在中壢區銀河廣場前執行取締，1日夜間時段中壢警分局結合環保局實施噪音檢測執法，在中壢SOGO商圈周邊採封閉式路檢攔查，現場更由桃園市政府警察局長吳坤旭領軍及中壢分局長唐嘉仁率隊，展現桃警團隊維護市民生活品質與環境安寧的決心，嚇阻違規噪音車輛，「靜化」桃園。

中壢分局指出，自今年1月起至5月止，針對噪音車蒐證送審768件、變更車體舉發223件、改裝排氣管舉發109件，由環保局、監理站、警察局聯合稽查至今舉發142件，共開罰超過210萬元。

中壢分局表示，靜桃計畫首日在中壢人口密集的新都心社區附近，鄰近sogo商圈、威尼斯影城及新明觀光夜市，中壢分局以閉鎖式路檢及機車機動攔檢，借重各式科技執法器材，提高執勤能力和安全，當晚就攔查56輛改裝機車，對31輛「噪事車」開出罰單，還開出7張無照駕駛、15張改裝車體，一個晚上就開罰11萬1300元， 測得最高105.9分貝，展現執法鐵腕， 另金華里長謝岩介、興南里長葉青旺及新街里長莊金泉也到場關心，讓轄區民眾安心又有感。

桃園市長張善政重視市民對居住品質的感受，桃園目前共有12組聲音照相科技執法設備，採機動調整布設地點位置，以噪音經常出沒的熱點路段優先，並在各區不定期、不定時輪替執法位置。

藉由強化精進環警聯合稽查攔檢、聲音照相科技執法、檢舉移送通知到檢、改裝源頭查核輔導等4大管制措施，提高稽查取締效果，維護市民生活品質與環境安寧，後續也會積極向環保署爭取設備補助，強化科技執法稽查量能，完善桃園噪音科技執法稽查網絡。

吳坤旭表示，改裝車噪音嚴重擾民問題，警方將貫徹靜桃專案將原本每周3次的聯合稽查取締噪音車輛勤務，擴大為每天不定時辦理，並持續規畫路檢、取締酒駕、巡邏等各項勤務加強攔查拍照通報，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。