今年全中運新北代表隊共獲得122金刷新紀錄，新北市教育局今晚舉辦「112年全國中等學校運動會及111學年度五大聯賽（甲級）頒獎餐會」，共頒發3048萬元的獎助金，副市長朱惕之出席並為在全中運破全國紀錄的「最強中學生」舉重選手陳冠伶，及破大會紀錄的神槍手楊子謙戴上冠軍戒指，肯定優異表現。

朱惕之表示，全中運是各校選手展現一年來持續不斷訓練成果的重要賽會，更是國三、高三學生最重要的運動賽會，每位選手無不期望在賽會中奪下個人的代表作。今年新北市代表隊奪得122面金牌，創下金牌數新高紀錄，成績斐然。

活動邀請全中運及111學年度五大聯賽獲得前3名的績優選手、教練與學校，共頒發3048萬元的獎助金。教育局表示，今年全中運代表隊除了榮獲357面獎牌的佳績外，射擊、舉重及田徑等3種類共計打破6個項目大會紀錄、1個全國紀錄，成績傲然。另外，新北市也在111學年度教育部舉辦的足球、排球、籃球、壘球及棒球等5大聯賽中，榮獲6個冠軍、5個亞軍、5個季軍，奪冠軍數全國第一。

另外，頒獎活動事前特別搜羅了選手們賽會期間精彩的活動照片製作全中運參賽回顧影片，未來也將在新北市教育局臉書粉絲頁「新北學bar」播放，讓更多的民眾感受到選手們運動魅力及散發的力與美，並分享得獎的喜悅。

教育局長張明文表示，新北市持續致力運動人才三級銜接培育，依地緣結合當地資源與人才，給予完善的培訓及輔導機制，希望各項目體育選手，從國小、國中到高中都能安心在地就學，在優秀教練及師長的帶領下持續發光發熱，未來成為國家優秀的運動選手。