不少人都會將吃剩的食物塞進冰箱，擺了好久再拿出來加熱食用。有醫師分享，曾有婦人就因此長期拉肚子，一年內跑了6次醫院，而醫師也進一步分享5種冰箱的NG用法，恐怕會害冰箱裡面的細菌一口氣暴增10倍，若嚴重感染「李斯特菌」，恐怕會小命不保。

腎臟科醫師江守山在節目《健康好生活》表示，曾有一名婦人因為拉肚子，一年內看了6次醫生，起初江守山認為是腸躁症，不過婦人卻說，除了腹瀉外沒有其他毛病，而這時陪同婦人來看病的女兒突然開口，直說媽媽太節省，什麼東西都塞到冰箱裡，拿出來也沒有確定保存期限就吃下肚。

江守山表示，婦人可能就是因為吃了這些食物才導致長期腹瀉，大嘆「冰箱不是保險箱」，無法永遠保存食物，若放太久當然不宜再食用。對此，江守山在節目中也分享5種常見的錯誤使用冰箱方式，包括「直接用原盤放入冰箱」、「蔬菜不加包裝直接放入冰箱」、「肉類或海鮮反覆解凍」、「拆封的食物不封口」、「將高溫的食物直接放入冰箱」。

上述的方法都有可能會讓冰箱裡的細菌數量暴增10倍，除了有大腸桿菌、耶爾森菌等細菌外，江守山說，肉類、牛奶等食物裡面還可能會有能致人於死的「李斯特菌」。

江守山建議，吃剩的飯菜、生鮮蔬果、肉類、海鮮要放入冰箱前，最好還是要用保鮮盒密封，或是用報紙包裹後另外用袋子分裝，等到要食用時，才取出需要的份量，另外，剩餘的食物也要先放涼再放入冰箱，在室溫放置的時間不宜超過2小時。

根據疾管署資料，感染李斯特菌的疾病嚴重程度，取決於受感染者自體免疫系統的情況，一般人只會出現腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，不過年長者、免疫力低下族群、孕婦、胎兒，可能引發侵襲性感染。國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即時肉品等檢出李斯特菌。