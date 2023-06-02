桃園市建案工地的土方載運需要有聯單，並經由工地主任、駕駛、收運單位蓋章，完成階段施工後，須經桃園市建築管理處審核聯單，工地才能繼續進度。但民代批平鎮有工地未提供聯單，建管處卻直接審核通過，質疑建管處大開方便之門。

桃園市建管處長邱英哲表示，此事是砂石車業者要求加價，營造廠拒絕，業者「挾單自重」，不願意配合載運完竣手續，而營造廠不願受威脅，自行舉證已經完成工地的土方載運後，逕向建管處申報載運完竣。

根據「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」，營建剩餘土石方清運完成時，應在各階段報驗時，檢送運送流向證明文件也就是聯單，並向建管處申報勘驗。

朱珍瑤說，楊姓砂石業者與平鎮1處工地有糾紛，因此業者不打算提供聯單給工地。而工地並未提供聯單，而是直接向建管處申請審核通過，使工地可以繼續施工。朱說，並非護航砂石業者，但建管處此舉是否代表有門路的業者就不需繳回聯單，而許多乖乖繳聯單的砂石車就像傻瓜一樣。

她批，砂石車對這些聯單極度重視，另根據法規，目前還是要求檢附聯單，才能完工報驗。

邱英哲說，該案經過工地陳情後，查證營造廠申請的土方載運計畫、比對砂石車GPS軌跡與土資場收土情況，確認皆已完成後，才受理土方完成載運的申報作業，並無圖利違法。至於與法規不符，他說，該條文在2016年訂定，是過時規定，並無罰則，未來將一併更新規定。邱又說，若認為有不法，可以直接向檢調檢舉，將全力配合偵辦。