英國《泰晤士高等教育》公布2023世界大學影響力排名，成功大學從全球115個國家地區1705所大學脫穎而出，榮獲第24名，更創下連續4年全台第一的亮眼表現。成功大學指出，從成大到台南、從台灣到國際，成大以實踐永續發展目標連結所在城市、國家，展現成大的永續關懷與國際影響力。

成大指出，2016年起引領全台大學之先，將聯合國17項永續發展目標納入校務發展計畫中，也讓SDGs成為成大與世界大學共同的語言，促成國際對話與連結，成為一所能夠回應社會與世界關鍵議題的永續型大學；此外，也積極培育跨世代人才、打造共榮友善環境、實踐大學社會責任。

觀察17項SDGs評比指標，成功大學有過半指標皆躋身世界百大，其中4項更位列世界前50名，分別為全球第5名的「SDG 9 工業、創新與基礎建設」、全球第22名的「SDG 3 良好健康與福祉」、全球第31名的「SDG 17 全球夥伴」，排名第39名的「SDG 6 淨水與衛生」。

成大舉例，校內響應綠色經濟模式，從制度做出根本改革，制定各項循環相關政策，包含綠色採購、校園減塑規約等，從校園生活培養永續公民意識。近年更投注資源於關注師生員及城市健康議題，成大校長沈孟儒曾表示，「只要師生都能在校園感受到滿意、幸福，久而久之，成大就會形塑出自己的認同；努力教育及研究的精進，自然而然就會踏入百大的排名之內。」

據Impact Rankings官方資料指出，「SDG3良好健康與福祉」為今年度第二熱門評比指標，成大獲得排名以來最佳成績，全球第22名，肯定成大守護人類生活福祉及培育國際醫療人才的承擔。

成大永續校園規畫工作小組召集人、副校長吳秉聲說，排名結果是階段性努力成果，因應7年內全球需迫切面對的2030目標，成大也啟動SDSN Taiwan 計畫，動員產官學研之外，更串聯中央與地方、在地與國際公民們，以全球共同語言、科學化方法論，梳理台灣永續發展現況從高等教育觀點出發，建構台灣永續數據庫與國際同步，持續為世界SDGs議題提出可執行且在地化的解方。