桃園市72歲王姓老婦去年8月在主臥室推倒90歲蕭姓丈夫，並到廚房拿水果刀朝丈夫胸口刺入，導致丈夫心臟性休克死亡。雖然王婦及辯護人主張當時精神障礙、2名兒子求情希望輕判，桃園地院依殺人罪判10年6月，可上訴。

老婦否認殺人，稱對犯案過程完全沒有印象。辯護人則說，行為時有因精神障礙致辨識行為違法或控制行為能力顯著降低情形。但法院發現，老婦在警詢時自承，當時在上廁所，有男生突然進來，她用手推他並戳他眼睛，他倒在地板後，趕快拿水果刀往男生刺。隔天檢方偵訊時，老婦則說，有人踹門進來，她把他推下去，她以為是壞人，才拿水果刀砍他。

法院認為，老婦推倒丈夫，且丈夫倒臥在地並無動靜，還拿水果刀刺擊丈夫胸口，可見有殺人故意。另檢察官囑託精神鑑定，王婦過往曾符合鬱症、持續性憂鬱症診斷，但無證據顯示老婦行為時辨識行為違法或依其辨識而行為能力有顯著下降

法院也發現，警方抵達前，王婦多處進出住處電梯及社區大門，當時都沒異常，表現與常人無異。且王婦推倒丈夫後，還能到廚房拿水果刀，並刺死丈夫，事後還把水果刀收回櫥櫃，對於行凶過程也與客觀事實相符，未見記憶偏誤、前後吝亂。

兒子求情，指母親常常在外遊蕩不知道自己在幹麻，甚至連自己被車撞都不知道，肇事者打電話來才知道出車禍。且爸媽感情也很好，希望從輕量刑。桃園地院依殺人罪判10年6月，可上訴。