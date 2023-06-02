劉姓女老師18年前繼承父親生前490萬多元貸款債務，每月被扣薪3分之1，至今已扣繳給付638萬餘元，遠超過父親的欠款，但放款的嘉義市第三信用合作社卻聲稱扣款只是付利息，未償還本金，女老師因此提出確認債權不存在訴訟，近日嘉義地方法院判劉女勝訴，今嘉市第三信用合作社表示尊重判決結果，不會再上訴。

判決書指出，劉女1985年到台北念大學，畢業後任教某國小，定居在台北，劉父親2002年10月去世，劉女繼承父親留下的土地、房屋等37萬多元遺產，但因女老師長年未與父親同住，不知父親生前有負債，直到劉父過世3年，2005年4月信用合作社才持債權憑證上門，告知劉女其父母借貸800萬元，目前還有490萬元債務，除扣押劉女存款20多萬，2005年5月起每月扣劉女3分之1薪水，至今年2月，18年來已清償638萬餘元。

劉女認為自己已盡力清償，信用合作社卻一再持續執行，甚至稱本金均未受償，無疑等同重利，向嘉義法院提起確認債權不存在之訴，主張父親過世3年，信用合作社才聲請強制執行扣薪，早已超過拋棄繼承期限，讓她無從拋棄繼承。

劉女主張，她每月遭扣薪給付至今逾600萬元，已超過執行命令所載金額，且依民法，應僅以所得遺產為限負清償責任，清償已超過遺產總額，債權已不存在，信用合作社仍不斷扣押薪資、主張高額利息，已違反誠信原則、有權利濫用之虞。

嘉義市第三信用合作社認為，依法有據取得債權憑證請求給付490萬多元，按年息9％計息加上違約金，每月利息為3萬2000多元，劉女每月所扣薪資為1萬9000多元至2萬7000多元不等，不足清償每月利息，主張並沒有償還本金。

法官認為，劉父過世後，留下遺產37萬多元，除了劉女，還有其他繼承人，若是都由劉女繼承，依民法繼承編施行法規定，至多僅就37萬多元範圍內負清償責任，且劉女確實已給付638萬多元，遠超過遺產總額，劉女請求確認執行命令所載的490萬餘元債權不存在有理由，應予准許。