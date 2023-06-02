基隆假日遊客眾多，常會造成市區交通嚴重壅塞。基隆市長謝國樑2日以直播親自開車「帶路」，宣導市府的「西三碼頭停車場」費率優惠方案，希望市民及遊客能於周六善用西三碼頭停車場。此外，市府也規畫市區東岸部分停車場，於周六期間進行彈性計費機制，相關費率方案還在研擬中，希望能有效紓解基隆假日市區車潮問題。
謝國樑親表示，有鑒於假日基隆遊客眾多，市府將透過周六中午後的西三碼頭停車場停車費率優惠方案，藉此來疏導假日車潮壅塞現象。有趣的是，謝國樑是透過親自開車「帶路」並搭配直播的方式，與市民及遊客分享如何前往西三碼頭停車場，相當直觀易懂。
謝並分享自西三停車場步行至國門廣場時，也可至舊火車站所打造的元宇宙實境館進行體驗，並欣賞船泊與郵輪進出基隆港灣的城市美景，以及國門廣場旁知名藝術家朱銘的作品，來場漫步基隆之旅，又不會塞在車陣中。
交通處長王圳宏表示，自6月3日起，每周六中午12時至晚上8時，西三碼頭停車場將提供優惠費率方案，費率自每半小時20元調整為5元，並適用於端午連假期間，相關優惠資訊及路線指引，將於國道一號大業隧道出口處的CMS電子看板進行宣導。
此外，也將著手規畫東岸原威海營區土地，作為停車場地使用，並滾動式檢討及調整市區停車狀況，以期改善基隆市區假日車潮壅塞問題。
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