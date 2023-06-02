基隆市長謝國樑（右二）與交通處長王圳宏（右一）說明未來每周六中午12時至晚上8時，西三碼頭停車場將提供優惠費率方案，費率自每半小時20元調整為5元。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆假日遊客眾多，常會造成市區交通嚴重壅塞。基隆市長謝國樑2日以直播親自開車「帶路」，宣導市府的「西三碼頭停車場」費率優惠方案，希望市民及遊客能於周六善用西三碼頭停車場。此外，市府也規畫市區東岸部分停車場，於周六期間進行彈性計費機制，相關費率方案還在研擬中，希望能有效紓解基隆假日市區車潮問題。

民眾至西三碼頭停車場停車後，步行至廟口的路線圖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑親表示，有鑒於假日基隆遊客眾多，市府將透過周六中午後的西三碼頭停車場停車費率優惠方案，藉此來疏導假日車潮壅塞現象。有趣的是，謝國樑是透過親自開車「帶路」並搭配直播的方式，與市民及遊客分享如何前往西三碼頭停車場，相當直觀易懂。

謝並分享自西三停車場步行至國門廣場時，也可至舊火車站所打造的元宇宙實境館進行體驗，並欣賞船泊與郵輪進出基隆港灣的城市美景，以及國門廣場旁知名藝術家朱銘的作品，來場漫步基隆之旅，又不會塞在車陣中。

高速公路大業隧道交流道下電子看板也會指引民眾可至西三碼頭停車。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

高速公路大業隧道交流道下的看板將會指引民眾如何至西三碼頭停車。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

交通處長王圳宏表示，自6月3日起，每周六中午12時至晚上8時，西三碼頭停車場將提供優惠費率方案，費率自每半小時20元調整為5元，並適用於端午連假期間，相關優惠資訊及路線指引，將於國道一號大業隧道出口處的CMS電子看板進行宣導。

此外，也將著手規畫東岸原威海營區土地，作為停車場地使用，並滾動式檢討及調整市區停車狀況，以期改善基隆市區假日車潮壅塞問題。