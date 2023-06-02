潮州警分局澄清，南和所從未裁撤，只是與來義分駐所聯合執勤。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣議員越秋女在議會質詢時指出，來義鄉南和派出所在今年初被裁撤後，至今已發生11件案件，就怕成為治安破口、犯罪溫床，她直言，新竹縣尖石鄉也曾因公務員服務法裁撤派出所，但在地方居民的強烈反對下，5月時紛紛恢復，為何屏東不行？對此，潮州警分局澄清，南和所從未裁撤，只是與來義分駐所聯合執勤。

越秋女指出，她理解南和所遭裁撤，是因警力不足以及公務員服務法的關係，換言之，全台灣不是只有屏東面臨這個問題，但一個地方的派出所被裁撤是相當嚴重的事，放眼全台沒有一人願意所住區域的派出所被裁撤，因為該地可能因此成為犯罪溫床。

越秋女提出數據續道，今年1月南和所遭裁撤後，該地區至4月已發生11件通報110的案件，這還不包括迦樂醫院病患外出滋擾事件，當地居民早已人心惶惶，她真的很擔憂來義鄉就此成為治安破口，更害怕製毒業者已蠢蠢欲動，相中當地沒有警察看顧就進到部落找製毒點。

她質疑道，當初新竹縣尖石鄉也是因公務員服務法裁撤派出所，但經當地居民強烈反對後，5月時紛紛恢復派出所的運作，為何新竹縣政府聽得懂民意，屏東縣政府聽不懂呢？還是來義鄉民的民意不是民意？

對此，潮州警分局澄清，南和派出所並未裁撤，而是與來義分駐所採合署辦公並聯合執勤運作，南和所每天早上8點至晚上10點還是有警力在所守望，如遇緊急狀況可迅速到達現場處理。

至於案件量，潮州警分局表示，該11件110案件包括為民服務，並非全為治安案件，且案件並無增長情事，警方強調，2所聯合執勤後，警力可集中運用，針對治安熱點與轄區重要處所提升巡邏班次、增加見警率及機動性、降低單警服勤危險性，以此保障民眾生命財產安全。