《嗨！營業中》本周播出第3集，庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩，於台東高山上結束任務之後，大夥被帶往真正的營業場所！當合夥人宣布，這次的營業場域是一大片山林，共有1萬2千坪，眾人聽聞後驚呆！

緊接著，合夥人又宣布第一階段目標是要開出一條步道，讓客人可以在營業場所中享受森林浴！炎亞綸聽到之後發出魔性笑聲，一發不可收拾，庹宗康連忙發火抗議表示：「我是督導！我可不可以早一點知道這一類的事情？為什麼我也跟其他夥伴一樣驚訝？」眾人頓時笑到東倒西歪。

大夥開始除草開出一條步道，畫面相當震撼！沒想到下一秒莎莎被倒下的竹子砸中，發出慘叫聲大喊：「我的頭！」莎莎拿起除草刀披荊斬棘，苦到吶喊：「08要死去了！（台語）」姚元浩一邊除草，不可置信眼前的一切，喃喃自語說：「是在開玩笑嗎？會不會我們其實不是在這邊營業？我們只是被派來的苦工！」

庹宗康累到嗆聲。（好看娛樂提供）

說時遲那時快，大型卡車運來超巨大樹木、幾乎有三層樓高，夥伴們看到目瞪口呆直說：「好大喔！」工班動用大型拖吊車把超巨大樹種在指定的地方，眾人合力把樹豎直，當時日正當中，在烈日曝曬下，體感溫度超過37度，每個人都揮汗如雨，庹宗康累到嗆聲說：「我祝福你們55歲以後不要接到這種通告。」