民進黨前女黨工指控遭導演「輝哥」性騷擾，當時婦女部主任卻並未重視，引發風波。對此，「輝哥」薛朝輝今（2）日提出4點聲明回應，更表示「若因為任何動作引發誤會或冒犯，本人誠心向當事者表達歉意，對於不實的指控，本人已委請律師，確保相關權益不受不法侵害」。而「輝哥」的妻子隨後也發布聲明，「我相信我的先生的清白」，並指出當初「輝哥」聽到陳小姐提出性騷事件時，就向民進黨黨部提出調查的要求，她也懇求黨部盡速調查，讓事件真相大白。

據《壹蘋新聞網》報導，「輝哥」妻子聲明，聽到陳小姐提出狀況非常震驚，身為女性她也無法接受，希望陳小姐可以提出法律訴訟，讓真相可以在法庭上公開，若犯罪屬實，相信「輝哥」負起法律責任。

「輝哥」妻子也說，「去年我先生一聽聞陳小姐提出事件時，就積極表達願意配合任何形式的調查，因此我再次懇求，民進黨黨部針對事件盡速調查，讓事件真相大白」。

「輝哥」妻子說，「我相信我的先生的清白」，為了追求真相，我們會負起應該的責任，但這段時間的不實言論，對家庭所造成的煎熬，我們也將會保留法律追訴權。

「輝哥」稍早的聲明說，若因為任何動作引發誤會或冒犯，本人誠心向當事者表達歉意，支持並且籲請民進黨或相關單位對此事件進行嚴格調查，他強調，「本人願意全力配合，並期待真相儘速釐清，若有應負司法上等責任，本人絕不逃避」，「基於保護我的家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，本人已委請律師，確保相關權益不受不法侵害」。