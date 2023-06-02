數十年來美軍的大型軍事基地一直是美國在亞洲軍事威懾力量的關鍵，但是隨著中國導彈能力日漸增強，這些亞洲美軍基地處境已岌岌可危。針對此一新的戰略形勢，美國決定改變策略以擺脫對大型軍事基地的嚴重依賴，將武器裝備、部隊和指揮所分散到小型前哨基地，讓中國更難通過摧毀任何單一軍事設施來發動決定性打擊。

《華爾街日報》報導說，今年稍早美軍在菲律賓北部一座小型的拉爾洛商用機場與菲律賓進行演練，這裡將成為美軍在亞太地區日益增多的前哨基地之一，目的是應對來自中國不斷增大的軍事挑戰。

根據五角大廈估計，中國現有逾1300枚彈道導彈可用於打擊亞太地區的目標，其中逾250枚可打到距中國4800公里的關島美軍基地。其中包括難以攔截的高超音速導彈，它引起人們對美軍亞洲基地脆弱性的關注。

美國國防安全分析人士在最近兵棋推演中指出，如果發生台海戰爭，北京將在衝突早期摧毀美軍在亞太地區的主要軍事設施。其中可能包括位於日本沖繩的卡德納 (Kadena)空軍基地，由於擔憂中國的導彈襲擊，美國國會已提案呼籲為其駐在亞洲的美軍戰機建造更堅固的掩體。

不過，美國空軍高層認為，僅靠新的掩體並不能解決問題，他們正在優先考慮一種軸輻模式，將許多飛機從大型基地轉移到一系列較小的設施。為此美軍正在組建小分隊，以便在需要時迅速將偏遠島嶼上的簡易機場轉變為軍用飛機的臨時基地，並且運用空中機動隊以快速地準備跑道和建立加油點等基礎設施，讓美軍可以就近部署軍事資產，縮短對衝突的反應時間。

報導指出，部份軍事戰略家警告，如果個別地點的防禦能力較弱，可能被少量導彈摧毀，那麼分散部署可能使美軍更為脆弱。此外，基地更加分散也會有其他複雜的問題，例如與駐在國政府的協調。菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)已表示，美軍可以使用的菲律賓基地，但不能用於進攻性軍事行動。

雖然基地與部隊更加分散時，後勤和行動方面的挑戰會增加。但是美國軍方認為，部隊集中在少數幾個地點而造成損失的風險太大了，不能沒有其他選項，部隊必須分散以確保生存。

美國在亞太地區的主要軍事設施有各種防禦性的導彈系統，例如愛國者導彈防空系統、艦載神盾(Aegis)系統與薩德(THAAD)導彈系統。中國軍事學者表示，共軍將運用「反介入/區域拒止」(A2/AD)戰略，在爆發衝突時阻止美軍進入衝突地區，美軍正在開展行動，努力確保具有抗衡共軍A2/AD戰略的能力。例如，美國海軍陸戰隊正在進行轉型，以特遣小分隊進出西太平洋島嶼，以便在不被發現的情況下發動襲擊。

報導說，菲律賓北部拉爾洛機場正是上述軍事策略的4個新地點之一，在此之前，美軍已獲准使用菲律賓的5個地點。目前這9個地點的主權仍屬於菲律賓，美軍可在這些地點轉移資產和人員，但不允許在這些地點建造永久性設施，其中幾個地點有美軍可以使用的跑道、彈藥儲存區以及指揮與控制設施。

美國也正朝在澳大利亞部署更多軍事資產的方向邁進，包括聯合開發澳大利亞北部的機場，並對位於關島附近的提尼安島機場進行升級。美國最近與巴布亞新幾內亞簽署的國防合作協定，可能會讓美國人員能夠使用該國的設施。