週末前夕是許多人外出從事休閒活動或聚餐的時候，熙攘鬧區竟有人持刀亂砍！香港九龍一處商場今傍晚發生歹徒持刀砍人凶案！警方表示，一名男子在商場內突然持刀追砍他人，2名女子遇襲重傷，其中1人身中至少34刀當場死亡，另1人經過持續搶救後也宣告不治。兇殘嫌犯由趕抵處置的警察當場制伏，查獲一把鋒利的12吋長魚刀，最初列殺人案，稍早已改列謀殺案偵辦。

據《香港01》、香港商業電台等多家港媒報導，週五（2日）下午5時14分左右，警方獲報，九龍地鐵站「鑽石山」站外的商場「荷里活廣場」內3樓戲院區，有一名身船白色背心、深色五分褲的男子持利刃攻擊，至少2人受傷，均為女性。23歲女子頸部遭砍，26歲女子胸部中了多刀。凶嫌當場由警方制伏，救護員為2名受傷昏迷的女性施救。現場已由警方封鎖。

香港九龍一處商場2日傍晚發生歹徒當街兇殘斬人血案。

社群媒體流傳案發現場監視器畫面顯示，嫌犯走在商場內一處人來人往的通道，突然朝兩名正好踏出一處店面的女子攻擊。他先把一名短髮女子按倒在地，女子驚恐之餘放聲尖叫，嫌犯隨即持長刀向女子腰部與背部猛刺至少4刀，神態兇殘。旁邊一家店面的店員見狀趕緊閉店自保，並透過玻璃門直擊行凶過程，案發約10分鐘後，身著防彈背心、手持盾牌的警方趕抵現場。

短髮女子倒地後，嫌犯持續猛刺。同行長髮女子見狀連忙推開嫌犯、拉起倒地女子試圖逃跑，但嫌犯緊追上前再行攻擊，短髮女又倒臥地面不省人事。長髮女子奮不顧身推開嫌犯，此時短髮女身中超過20刀，嫌犯沒有罷手，4秒內朝短髮女胸口連刺11刀，她倒臥血泊奄奄一息，樓面可見長長的血痕。嫌犯接著轉而攻擊長髮女，他追上後朝其頸部也一陣狂襲，長髮女身受重傷。

警方說，嫌犯是一名現年39歲的男子，犯案動機仍在調查中。有消息指，此案可能涉及情殺，兇手是其中一名死者的丈夫，嫌犯疑似懷疑女方出軌而動了殺機。

目擊者說，女子遇襲後高喊救命，有路人用椅子阻止嫌犯行凶，也有人當場為傷者急救。男子犯案後並未試圖逃逸，警方到場後予以拘捕。網友轉發一張目擊者拍攝的現場照片顯示，兇嫌犯案後靠在一面玻璃告示牌站著，手裡還拿著刀，雙手、膝蓋、小腿均有血跡，他穿著的黑色運動鞋沾滿鮮血，他面露一絲冷笑看著案發現場。