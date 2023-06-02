萬華警方日前獲報，1名男子在桂林路上持西瓜刀亂揮，警方到場後，勸阻滋事的47歲林男冷靜，但林不願配合雙方僵持，警方最後持電擊槍朝林射擊，林觸電後將刀拋下，後被警方制伏並帶回警局。
萬華警方日前凌晨1時44分獲報，1名男子在桂林路某大樓內揮舞西瓜刀，警方到場後發現男子情緒極不穩定，不斷喃喃自語，即使警方多次喊話「先把刀子放下！」男子仍置之不理，持刀與警方對峙。
警方後來為維護公眾安全，以電擊槍射擊男子，男子中彈觸電後將刀拋下，最後遭警方合力圍捕、上銬，並帶回警局保護管束。
林男在警局時精神況持續不佳，警方隨後通報119，將他送往台大觀察治療，林因無正當理由持有具殺傷力的西瓜刀，另依違反社會秩序維護法第63條移請北院裁處。
警方呼籲，民眾如發現可疑的人事物，或有違法行為，請撥打110報案電話，由員警到場處置，以維自身安全。
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