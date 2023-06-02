今（2）日傳出中國大陸東南沿海民航班機有部分偏航狀況，對此，國防部則回應表示，「國軍監偵單位已與民航單位查證，獲悉上海飛航情報區已告知我民航單位，受天氣因素影響，部分民航班機將向金門附近空域偏航」。
國防部今日表示，國軍監偵單位於中午發現大陸東南沿海民航班機，有部分偏航狀況，即與民航單位查證，獲悉上海飛航情報區已告知我民航單位，受天氣因素影響，部分民航班機將向金門附近空域偏航。
國防部將持續與民航單位協同綿密監控，確保空防安全無罅隙。
今（2）日傳出中國大陸東南沿海民航班機有部分偏航狀況，對此，國防部則回應表示，「國軍監偵單位已與民航單位查證，獲悉上海飛航情報區已告知我民航單位，受天氣因素影響，部分民航班機將向金門附近空域偏航」。
國防部今日表示，國軍監偵單位於中午發現大陸東南沿海民航班機，有部分偏航狀況，即與民航單位查證，獲悉上海飛航情報區已告知我民航單位，受天氣因素影響，部分民航班機將向金門附近空域偏航。
國防部將持續與民航單位協同綿密監控，確保空防安全無罅隙。
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