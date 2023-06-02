有些車主為了追求他人注目，透過改裝車輛、競速以追求認同感，不僅違規，又製造擾人噪音，少部分車主更無照駕駛，嚴重影響用路人之生命財產安全。桃園市楊梅警分局從年初至今，已通報286件違規改裝案件，對於不當改裝及刻意製造噪音的車輛會全面持續加強稽查工作。

桃園市政府自6月1日起，啟動跨局處執行「靜桃計畫」聯合執法，楊梅警分局針對轄區噪音熱點強力稽查取締，維護民眾生活品質與環境安寧。為讓市民擁有寧靜居家環境，楊梅分局昨日在楊梅區中山北路二段與三民路口，以封閉式口袋戰術方式實施攔查噪音車輛，在一個半小時勤務時間內攔查汽、機車改裝排氣管，依規定拍照通報環保局通知車主強制驗車共16件，另舉發交通違規15件。

楊梅分局長張仁傑表示，今年迄今已通報286件違規改裝案件，對於不當改裝及不當操駕刻意製造噪音的車輛會全面持續加強稽查工作，勤務中只要發現排氣管改裝，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後，通報環保、監理權責機關依限通知召回檢查，直到改回符合噪音標準排氣管為止，希望民眾勿心存僥倖以免受罰，安靜的生活環境請鄉親共同來維護。