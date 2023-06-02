隨著烏俄戰爭持續進行，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天（2）表示，西方國家仍然支持向烏克蘭提供武器和資金，而不施壓基輔政府與俄羅斯進行談判或做出任何讓步。雖然他感嘆包含英國在內的所有盟國都已經耗盡了武器裝備庫存，但他仍然樂觀表示，烏克蘭有望今年奪回克里米亞。

據《華盛頓郵報》（Washington Post）2日報導，華勒斯說：「但我們已經看到現實，也就是我們所有人（北約）都耗盡了可以捐贈的防禦裝備。」「這意味著英國和其他盟國被迫從外國購買更多武器，而不是捐贈。」

華勒斯表示，俄羅斯損失的規模顯示出，普丁仍然認為，如果他投入更多的部隊參與這場戰爭，可以取得勝利。他懷疑普丁可能沒有得到有關烏俄戰爭的準確信息，並且可能在崩潰或內部挑戰的時刻之前，意識不到自己國家面臨的軍事挑戰的程度。 如果發生這種情況，華勒斯認為：「北約和西方必須為發生的一切做好準備。」

此外，他對烏克蘭目前的戰況，比美國情報官員判斷更為樂觀。美國情報文件洩露時曾表示，烏克蘭人員損失和裝備方面的挑戰，可能導反攻時，僅能取得有限的收益。後來美國官員表示，情況自那時以來有所改善，但他們也暗示即使重新收復一小塊領土，也可能對俄羅斯的戰爭計劃造成影響。

華勒斯表示，他與一些北約官員的私下的看法相反，烏克蘭今年重新收復克里米亞半島是有可能的，他說：「我們在戰場上看到的是，如果你在俄羅斯軍隊的脆弱的環節進行打擊，他們實際上會崩潰。」