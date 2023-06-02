屏東鹽埔漁港的雨水下水道系統老舊，導致排水問題日趨嚴重，每逢下大雨就出現淹水問題，為此，屏縣府為進一步改善排水系統，除積極爭取辦理雨水下水道系統檢討規畫外，還獲營建署同意核定經費600萬，將有效解決淹水問題。

屏縣府指出，新園鄉都市計畫區、也就是鹽埔漁港一帶，其雨水下水道系統原規畫迄今已久，在水文及地文條件的改變、加上都會區經濟快速發展，已導致都市排水問題日趨嚴重，縣府為進一步改善排水系統，除積極爭取辦理雨水下水道系統檢討規畫，還獲營建署同意核定經費600萬。

縣府說，面對近年都市快速發展及極端氣候水文事件頻繁的影響，未來都市防洪對策應以國土規畫角度進行出流管制與逕流分擔，如「滯洪」、「減洪」等多元措施，以總合治水概念辦理雨水下水道系統的治理規畫及檢討。

縣府說，雨水下水道為現代化都市不可或缺的公共設施之一，其功能在於快速排除都市雨水，為健全都市排水建設及減低都市水災損失，需辦理雨水下水道規畫，並含檢討規畫及GIS系統建置，可期待規畫工作完成後，將提升後續治理與管理工作效益，使居民免受水患威脅。