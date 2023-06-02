李姓政治工作者指出9年前遭民運人士王丹性侵未遂，遭王丹否認後他貼出與其助理的對話紀錄，更稱手上還握有照片與錄音檔。(圖／取自當事人臉書)

民進黨性騷風暴不斷擴大，民運人士王丹今天(2日)也被一名李姓政治工作者指控強暴未遂，王丹則冷回「並非事實，不會再做回應」，對此當事人再度反擊，並且曝光他與王丹助理的LINE對話紀錄，更表示自己還有照片與錄音黨。

李男在臉書表示，9年前屆滿20歲的他，在美國飯店被王丹熊抱、強吻，甚至推倒在床上開始脫衣，讓他相當恐懼，奮力抵抗逃離現場。接下來一周王丹不斷對他言語挑逗、開黃色笑話，明示暗示自己可以跟他一起睡，他向王丹助理反應，對方卻稱王丹只是開個玩笑。

對此王丹稍早在臉書發聲明指出，表示性騷完全不存在，但接下來很忙，所以不會再做回應，引起網友質疑避重就輕。

當事人李男稍早再度於臉書反擊，並貼出自己與王丹助理的LINE對話，透過截圖可以看到，助理不但沒給予協助，全程打哈哈，還說「好害羞」、「是法式舌吻嗎」、「他只是玩玩而已別想太多」。李男說，對王丹這樣的回應不意外，但令人失望，若忘記當時發生什麼事，他還有照片跟錄音檔，他也強調不要攻擊王丹性向，但坦承錯誤，道歉認錯有這麼難嗎？