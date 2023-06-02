南韓四大經紀公司之一的YG娛樂繼女團2NE1、BLACKPINK，將推出平均年齡只有16歲的女團BABYMONSTER，目前成員名單出爐，備受粉絲期待，然而近來推特流傳成員Ahyeon過往饒舌表演時，脫口「nigger(黑鬼)」的影片，陷入種族歧視風波。

現年16歲的Ahyeon擅長唱歌、跳舞跟饒舌，且長相跟跳舞的身影激似BLACKPINK的Jennie，被外界譽為「Jennie接班人」，然而網友挖出她就讀翰林演藝藝術高等學校時，穿著整齊制服的她以流利的英文帶來饒舌表演，但最後一個歌詞竟是「nigger(黑鬼)」，這對黑人來說具有嚴重種族歧視意味，掀起網友議論。

Ahyeon from baby monster saying the N word pic.twitter.com/l1JVg7cpp3 — . (@l85756) May 29, 2023

許多人湧入經紀公司替BABYMONSTER設立的官方帳號抨擊：「作為一個黑人也是妳的粉絲，聽到這種話真的好難過」、「妳完全可以跳過這個詞」、「請退出團體」、「道歉在哪裡？YG不能讓事情就這麼過去」，但另一批網友緩頰：「她才16歲就放過她吧」、「英語流利並不代表懂得每個字的意思」、「網路暴力是件很糟糕的事情，請對他人寬容點，想想看到的人會怎麼想？」對此，YG娛樂跟Ahyeon本人從事件延燒至今都保持沉默。

事實上，YG娛樂創辦人梁鉉錫曾表示女團BABYMONSTER預計5人出道，另2人將被淘汰，讓粉絲非常憂心，直至最後關頭才宣布全員通過考核，她們也未讓公司失望，除了IG累積超過220萬，日前發布先行曲《DREAM》掀起風潮，而MV中出現團員們平時練習、考核與參與出道生存實境節目的身影，有時笑、有時哭、有時互相擁抱，十分感人。