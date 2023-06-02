媒體報導，近日民進黨陷入性騷擾吃案風暴，一名前黨工指控遭合作導演「輝哥」性騷，但向時住婦女發展部主任許嘉恬求助，卻被質疑發生當下「妳為什麼不跳車？」引發軒然大波。儘管事件仍在延燒，今（2日）稍早，另一名前黨工陳汶軒也在臉書發聲，稱自己擔任黨工時，也曾遭同部門的同事陳右豪性騷，不過她向時任青年部主任蔡沐霖反應後，「他不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵。」心死的她，只能拖著「支離破碎的身軀」離開政治工作。

對此，中華人權協會表示，支持性騷案件堅持必須嚴查嚴辦，而過去標榜民主進步，且號稱最重視婦女權益保障的民進黨，怎麼會掩蓋自己黨工遭到性騷的重大事件？甚至對於受害婦女的求助，視若無睹、二度傷害！這樣政黨，已經不值得人民信賴！

中華人權協會指出，每個團體都會有害群之馬，或許無法保證能夠防堵任何性騷案件的發生，但我們能夠做到的一件事，就是當性騷案件發生時，能竭力保護受害者，並且明快調查，嚴懲惡徒，萬不可姑息，或是讓被害人遭受二度傷害。

中華人權協會認為，此兩件性騷案與一般性騷案件尚有不同面向，此兩件加害者除了性騷行為，尚恃不對等權力關係做出施壓、恫嚇、妨害調查等行徑，其他相關人員的私了、包庇、吃案等不作為，皆與不對等權力直接相關，導致正常性平程序無從啟動、正當權利無法主張。

中華人權協會強調，基於以上弊端，本會更呼籲立法院推動《吹哨者保護法》做為職場性騷案件的必要保護制度，讓知情者與被害人，都能無後顧之憂尋求正義，讓加害人受到法律及時的制裁。