桃園市大溪警分局今日針對轄內車行，進行改裝車輛源頭查核輔導措施，為解決改裝車輛所造成的飆車及噪音問題，桃市府啟動跨局處聯合執法，由環保局、經發局及警方組成聯合稽查取締小組，共同執行「靜桃計畫」大執法專案，防制改裝排氣管或製造噪音車輛行駛於道路，避免影響用路人行車安全及妨礙安寧情事。

大溪警方表示，桃園市政府規畫靜桃計畫，除取締酒駕、取締疑似改裝車及防制危險駕車勤務外，也進行轄內機動車輛店家稽查，針對違法改裝車輛蒐證通知到檢，及改裝品進行溯源追查，維護市民生活寧靜。今日由大溪分局長徐坤隆率領相關警力共27名，配合環保局、經發局共同執行，自6月1日零時起迄今，分別於轄內員林路、信義路、中華路、瑞安路、崁津橋、台7乙線與羅馬公路及轄內8家機車行，蒐證通報環保局共32件，警方同時並向機動車行宣導，為維護居民生活安寧切勿任意幫民眾改裝車輛。

大溪分局呼籲，汽機車族民眾勿隨意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，若排氣音量超標將依噪音管制法第11條等相關規定開罰，處1800元至3600元罰鍰，並責令在期限內到監理站接受檢驗。警方將持續配合環保局及經濟發展局組成聯合稽查小組，每周啟動三場稽查勤務，以展現執行靜桃專案的重視與執法決心，藉由持續執法，擴大發揮成效，有效遏止改裝噪音車輛，以維護交通安全及轄區住戶安寧。