炎夏將至，學生們將迎來暑假，從事水上活動的民眾也隨之增加，依內政部消防署統計，去年發生水域事故人數為1055人，且夏季為高峰，為確保民眾戲水安全，桃園市政府消防局第三大隊新坡分隊今日在崙坪埤辦理水域救援演練，強化水上救生器材操作熟練度，並提升消防同仁水域救援能力及團隊默契。

新坡分隊長吳興黌表示，這次水域救援演練分2階段，第一階段為水域訓練，包含岸上救生及水域救援器材操作，岸上救生使用拋繩帶或救生圈拋向溺者並用牽引繩執行救援，而水域救援則訓練手划艇及動力艇之操作要領，除熟悉船隻組裝方式、船外機架設及操作外，也包括魚雷浮標等拖帶器材的使用。

第二階段則是綜合情境演練，設計情境為溺者於埤塘溺水，考驗團隊在計時壓力下，合作將溺者救回，期盼提升分隊水域救援應變能力。

吳興黌說，轄內有許多蓮田及埤塘，富含文化、生態、景觀休閒之美，但對水域意外案件需隨時整備，因此希望藉由演練提升水域救援能力，增進同仁救溺安全觀念，同時提醒民眾若發現有人溺水，別貿然下水搶救，應謹記救溺五步「叫叫伸拋划」，叫叫是大聲呼救及呼叫119、伸是利用竹竿等延伸物救援、拋為拋出繩索或救生圈等漂浮物、划是利用划船救援。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，救援是最後手段，挑選安全環境更能防患未然，希望民眾戲水應挑選適宜天氣，選擇有救生人員及救援設備的合法場所，才能快樂出遊，平安歸來。