廖家儀被砸傷戲親自上陣。（民視提供）

藝人廖家儀在民視8點檔《市井豪門》中，飾演里長鄭春梅，為人正義，常替弱勢發聲，日前拍攝廖家儀協助蘇晏霈在工地排解糾紛，最後要離開的時候，驚覺蘇晏霈頭上高空物品鬆落，廖家儀不顧自身安危衝上前推開她，沒想到反被掉落物品擊中。

廖家儀表示這一場戲光看現場的場佈就令人捏一把冷汗，蘇晏霈則說這場戲拍攝結束還難過到無法自拔一直哭，「因為無法想像如果發生在現實生活中，該怎麼辦…，只能說劇情展開虐心的橋段，把角色又帶往另一個世界了。」

似乎是宣告殺青的廖家儀，表示這一場戲是她從影以來驚險程度直逼5顆星，被高空物品砸中的橋段本來想採借位拍攝，但礙於劇情張力與寫實呈現，經大家討論後，廖家儀同意就來真的，但也撒嬌請工作人員手下留情，「因為我是3個孩子的媽。」

而被重物砸中的第一時間，導演及蘇晏霈及工作人員全湧上前關心，廖家儀痛到眼淚不自覺流下來，卻還反問大家剛剛的鏡頭可以嗎，讓眾人相當欽佩她的敬業態度。

蘇晏霈表示這一場戲簡直突破她過往拍攝尺度，劇組雖有做好安全保護，但工作人員還是很擔心兩位親自上陣的演員，蘇晏霈強忍不安，鎮定地在危險區域完成拍攝，她說看到大家憂心忡忡，就趕快對大家比個讚，一起信心喊話，但其實自己是雙腳發抖，很想逃開。

廖家儀（左）劇中是蘇晏霈男友的媽媽。（民視提供）

最終劇中男友的媽媽為了救她而受重傷，讓她非常自責難過，也很錯愕，甚至收工回家，一想到這劇情還是難受不已，覺得不知道該如何是好。