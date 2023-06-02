大陸男星黃曉明與Angelababy（baby，楊穎）在2020年初結束近7年婚姻，沒多久黃曉明就被傳出熱戀千億白富美葉珂，但雙方從未正面回應戀情；沒想到近日有大陸狗仔拍到黃曉明身邊女伴又換人，女方身分被起底是演員趙仕瑾，她在2018年與baby出席同場活動合照也流出，讓黃曉明被笑「都愛同款」。

今（2日）Angelababy才遭大陸狗仔爆料有新戀情，但沒多久被baby助理否認，直言「我姐（baby）單身」；巧合的是，過不久狗仔劉大錘曬出多張黃曉明與美女私約畫面，但美女並非他的緋聞對象千億白富美葉珂，兩人互動親密，一起到VIP包廂看電影，走樓梯時黃曉明被拍到手在女方臀部周遭。

有粉絲跳出來替黃曉明解釋，認為他不可能公眾場合摸女生臀部，比較可能是幫對方擋住以防走光；但有許多網友還是起底女方身分，黃曉明新歡疑似是女演員趙仕瑾，女方在2018年一場活動上還曾與baby合照，讓黃曉明遭網友揶揄，那麼剛好兩任緋聞女友都和前妻baby合照過。

微博上也瘋傳趙仕瑾與baby的合照，眾人在驚訝黃曉明又換女伴之餘，發現趙仕瑾眉目間和baby有點神似，都不禁笑說，「黃曉明就是喜歡這款」、「曉明哥理想型都沒變啊」、「在各種新歡之間找尋舊愛的身影嗎？」、「還是baby漂亮」。