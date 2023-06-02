桃園市政府6月開始推動「靜桃計畫」大執法專案，整合警察局、環保局及經發局跨局處資源，自源頭改裝業者輔導、道路攔檢稽查，到強制檢驗及後續裁罰改善，全方位聯手增加執法強度，以遏阻改裝車輛噪音歪風。龍潭警方在專案首日，就查獲29輛噪音車輛。

龍潭警分局6月1日同步進行取締噪音車專案勤務，選在鄰近市區、交流道的龍潭區大昌、中興路口震撼出擊，採用封閉式臨檢的方式讓車輛不論朝哪個方向行駛，都無法躲過警方攔檢，確保噪音改裝車輛無所遁形，在靜桃計畫首日成功查獲噪音車輛29部，全數蒐證後通報桃園市環保局依法究辦。

今年度1至5月龍潭分局配合環保局現場檢測車輛46部，其中噪音超標者共30部，攔查告發率高達65.2％，有效讓擾人安寧者受到處罰，依噪音管制法規定，噪音超標將處1800至3600元罰鍰，並要求限期內改善，若仍未完成改善可按次處罰，以有效約束違規行為，回歸安寧環境。

除了警察局、市府各局處及監理單位聯手全力打擊噪音、改裝車輛外，一般民眾若發現改裝車噪音或危害交通行為，也可以自行拍照、錄影蒐證，依違規項目至「行政院環境保護署噪音車檢舉」、「交通部公路總局反映非法改裝車輛」、「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」等管道線上提出檢舉。