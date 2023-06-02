五月從新聞主播正式轉型為主持人的張齡予，因為有了寶寶後，改變了自己以往的生活態度，從事業型女強人變成一位醉心於育兒生活的新手媽媽。張齡予帶著兒子「小班長」日前接受雜誌訪問，聊到當了十幾年的記者，好不容易登上電視台的當家主播大位，卻又在職涯巔峰時，轉身結婚、生子，她坦言不覺得可惜。

在外界眼中的高光時刻選擇邁入人生新階段，張齡予坦言：「很多人甚至覺得可惜了。」不過，她說，其實自己早早就預期到，進入家庭成為爸媽後，一定會有所犧牲跟妥協，所以未婚時，拚命在工作上取得成績，就是希望能自我實現到一個程度，不留下「未完待續」的悔恨後，再全心全意的進入婚姻。

由於長年習慣主播的生活模式，張齡予認為其實工作壓力真的沒有差很多，「外貌焦慮」反而是孕期最難以攻克的心魔。孕前，衣服穿XS號的她，面對懷了寶寶後的身材大變樣，完全無法適應，種種心理上的不舒服，在一次播報前，梳化助理錯拿了衣服尺碼，讓她的委屈徹底大爆發，也因此讓她幡然醒悟，若再讓自己成天處在檢討收視率，還要維持外貌的壓力中，對孩子也是一種傷害，於是在懷孕七個月時，做出了暫時離開主播台的決定。

回憶起小班長出生的那一刻，張齡予說，看到小孩的當下，其實只有覺得這個小東西好可愛、很有趣，還有終於生產完的解脫，等到一切穩定後，看著正在熟睡的小朋友，感動之情才逐漸湧上心頭。正準備要好好進入一位母親的新角色，不料隨之而來的傷口感染，讓她在產後十天再次上手術檯接受清創手術，戴上氧氣罩準備吸麻醉的當下，張齡予感受到前所未有的害怕，生怕一閉眼就再也醒不來，以前的她個性理智，現在卻變得完全不一樣。

前一陣子正式宣布轉戰主持圈，成為一名綜合型主持人的張齡予，在拍攝封面時，就曾提及未來的目標導向，「懷孕前，我都認為應該是休完產假後，就會立馬回到工作崗位上，今天做這樣子轉彎，也是當媽媽之後改變了整個想法。」