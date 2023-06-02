金穎生技以專業發酵技術立足於國際，成為日本、美國、歐洲等國食品、藥廠的微生物發酵委託開發暨製造服務（CDMO）合作廠商。由於全球人口高齡化，保健食品市場需求強勁，以及公司長期營運觸角擴及非傳統微生物發酵新應用，如母乳寡糖、乳鐵蛋白、益生菌等。公司預計增聘75名本國員工，擴大投資數億元在臺南新建置的南部科學園區二廠內，導入節能智慧化設備，降低生產過程中能源消耗。此外，以精準發酵蛋白食品代替傳統畜牧業供給品，約可減少97％二氧化碳。預期投資完成後，可達到節能減碳成效，將更有利於公司開拓全球微生物發酵商機。

上鎧鋼鐵專精於金屬擴張網製造，生產一般工業用、建築外觀用、過濾型等金屬擴張網，旗下產品供應國內使用，其中建築代表案例有臺南沙崙科學城、李長榮集團研發中心及經濟部中臺灣創新園區等，亦有外銷至日本、紐西蘭、印度、中東及東協各國。由於全球建材產業朝節能減碳發展，公司將增聘5名本國員工，斥資逾1億元在既有高雄大發工業區廠房增設產品線，公司運用循環材料、推動智慧化機械系統及減碳排認證，實踐永續經營理念。

泳鉅鑫再生塑料股份有限公司專注於塑膠再製事業，運用再生環保系統技術將廢棄物分離產生出有價之塑膠，並進行加工造粒後售出。公司秉持垃圾減量及促進循環經濟理念，斥資逾3億元在臺南新化區及永康區共三座既有廠房內，導入智慧化資訊系統及機械物聯網設備，並運用大數據及架設戰情中心，監控廠區七大製造部門、財務系統及廠商和客戶作業系統。並提升更完善的製程為廠商來源、產線、客戶打造串連一條龍產品履歷，讓再生產出產品有更清晰的明確說明。此外使廢棄塑膠回收製程更加符合環保理念，將進行碳盤查及ESG計畫以減少耗能。預期投資完成後可為臺南地區創造更多就業機會。