民進黨前婦女部黨工遭合作導演性「輝哥」騷擾事件，正在延燒，至目前為止已有5起性騷案。2日黨主席賴清德震怒，上午約10時許赴黨中央開會；民進黨祕書長許立明下午親開記者會，率黨務主管起身兩度鞠躬道歉。而這5件綠營性騷案《中時新聞網》也整理出事件的始末，讓讀者一次看懂！

5月31日，一名民進黨女前黨工泣訴遭名導「輝哥」性騷

民進黨前婦女部員工上月31日晚間在臉書提到，去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商名導「輝哥」薛朝輝性騷擾，向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬報告卻沒有受到相關處理；民進黨也發出聲明，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，民進黨深感遺憾。中央黨部秘書長許立明得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

6月2日，又一位民進黨女前黨工自爆除了被性騷，還遭上司、同事霸凌

該女前黨工在臉書表以「讓我為自己勇敢一次」為題，稱加害者陳右豪在明知她有男友的情況下，在各種飯局喝醉時觸碰她身上部位；且事態發展越來越離譜，陳右豪甚至還曾在飯店監視她，做出不讓她走出房門、形同軟禁的事情。受害者表示，自己曾就遭到性騷擾一事跟上司蔡沐霖反應，不料對方聽完竟說出，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討她。

而之後事情也沒有好轉，受害者稱，蔡會不時在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵，她那時甚至患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。由於受到各種不計其數的言行霸凌，也是她最終決定辭職回家鄉靜養。然而在工作交接那天，受害者卻又直接在黨中央10樓昏倒。她稱，自己暈倒的事情有驚動到民進黨高層，「但後來也沒有任何下文。」

6月2日下午，黨主席賴清德震怒，民進黨祕書長許立明2度鞠躬道歉

民進黨性騷擾吃案事件越演越烈，2日黨主席賴清德震怒，民進黨祕書長許立明親開記者會，率黨務主管起身兩度鞠躬道歉。許立明表示，包括前青年部主任蔡沐霖等加害者，啟動最嚴厲黨紀處份並移送法辦。同時民進黨第一起女黨工涉嫌遭合作導演性騷事件，導演「輝哥」薛朝輝也在2日回應，更表示「若因為任何動作引發誤會或冒犯，本人誠心向當事者表達歉意，對於不實的指控，本人已委請律師，確保相關權益不受不法侵害」。

6月2日下午，第3起性騷案爆出，民進黨組織部政務副主任林男固致歉

民進黨中央透露外傳仍有現職黨部幹部也有類似行為，傳出就是組織部政務副主任林男固。對此曾任民進黨青年發展部主任的議員何孟樺下午也出面說明，表示該案發生在她任內發生，當時也鼓勵同仁向上呈報，不過最終負責該案的副秘書長僅將林男固調離現職，並沒有啟動調查機制。當事人林男固也到台北市議員何孟樺臉書留言，向當事人致歉，表示配合調查。並表示「以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告」。

6月2日下午，第4起被害女性前黨工於2019年綠營青年部工讀時遭性騷

2日還有一名被害女性前黨工出來爆料，她在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾，甚至更直呼「每次跟朋友說起會讓我深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD」，該名女性前黨工也補充，「此案例姓張，在2日下午3時48分，當時的主管吳濬彥私訊我跟我道歉，說他當下沒有好好處理」。

6月2日下午，蔡沐霖遭爆曾不顧女性黨工意願，強行「十指緊扣」

2日爆出第五起性騷案，有第二人指控，蔡沐霖曾不顧女性黨工意願強行「十指緊扣」，而蔡沐霖也透過律師發表聲明，「但我無法成為翁文方，不代表我就是趙昌澤」，強調將以司法捍衛清白。