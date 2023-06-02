台中市長盧秀燕（左前二）、亞大創辦人蔡長海（左前一）、亞大校長蔡進發（左前三）與貴賓，聽取亞大現代美術館館長潘襎（右）介紹學生創作獲國際大獎10神仙的菇神。（亞大提供／陳淑芬台中傳真）

亞洲大學附屬現代美術館「阿罩霧神遊天地－藝術・科技特展」2日舉辦開幕儀式，台中市長盧秀燕致詞表示，這是國內美術館第一次，從霧峰在地藝術大師出發，與國際接軌的藝文展，很值得全國民眾來亞大看展、散心，她強調此展是「市長推薦、市長保證！」

「阿罩霧神遊天地－藝術・科技特展」共分「神遊阿罩霧」、「天地往還」、「阿罩霧天地之道」等3展區，今天開幕後將展至今年10月15日，盧秀燕、亞大創辦人蔡長海及亞大校長蔡進發等人與會。

蔡長海表示，亞大在霧峰（又名阿罩霧）經營22年，這次展覽以霧峰地貌、歷史、文化融合，創造豐富視覺印象，「阿罩霧天地之道」展出霧峰林家後代林壽宇、林明弘兩位國際成名的美術作品；「天地往還」展出旅美科技藝術家董承濂，及陳庭詩、蕭勤3位大師作品，讓世界看見霧峰！

蔡進發指出，10年前，亞大現代美術館是由國際建築大師安藤忠雄設計，是安藤在全球大學唯一的美術館，賦有重要任務，即讓霧峰在地與國際接軌，而且是亞大學生創作學習，展現成果的場域。這次設計學院師生團隊，創作出「Attabu」（阿罩霧）10位神仙，與霧峰地貌、物產、人文景觀結合，其中創意形象包裝的10瓶霧峰特產香米神仙酒，最近獲得有「設計界奧斯卡」的2023年紐約ADC銀獎。

其中「神遊阿罩霧」展區，由亞大設計學院師生團隊除了「造神」之外，也使用AR虛擬，讓參觀者可以與各式神話人物合照；同時將霧峰地貌、物產、人文景觀製作成「阿罩霧」浸潤動態影片，霧峰的夢幻影象與宮保第大花廳，都獲得嶄新詮釋。

值得一提的是，藝術家董承濂現今旅居美國，往返於美台兩地，時常受美國著名美術館邀請製作科技藝術作品。他說，此次展出作品「天圓地方」，藉由磁浮、音樂以及燦爛而神秘的光影，體現出人類俯視於天地卻又無法全然窺視大自然奧秘，具有人類的超越性與局限性。對亞大蔡創辦人將此作品，從美國接回亞大現代美術館展出，他深感意義重大。