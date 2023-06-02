台中市長盧秀燕（右二）、亞大創辦人蔡長海（右四）、亞大校長蔡進發（前排左二），聽取董承濂大師（右一）介紹由美國接回展出作品「天圓地方」。（亞大提供／陳淑芬台中傳真）

台中市長盧秀燕2日出席亞大現代美術館「阿罩霧神遊天地－藝術．科技特展」開幕活動表示，發展藝術文化是市府很重要的施政目標，今年她已第3次來亞大現代美術館，支持與感謝亞洲大學全力推動在地國際化。

盧秀燕說，台中市政府每年在各個場館推出上百檔展覽，她常無法一一參加，但親自來參加由亞大現代美術館舉辦的「阿罩霧神遊天地－藝術．科技特展」的原因有二：

第一、這是亞大現代美術館與亞大設計學院共同合作，也是台灣藝術界第一次以在地霧峰阿罩霧作為主題，彰顯地方的文化、歷史、宗教及景點等的展出。她的出席表示，對亞大現代美術館及亞大設計學院合作策展的支持。

第二、亞洲大學附設現代美術館也是全國唯一大學附設的現代美術館，此外，亞大還成立設計學院全都落腳在台中霧峰。她覺得讓台灣的藝術、設計及美學能成為在霧峰的地標，非常重要，她親自出席表達大力的支持。

盧秀燕強調，感謝亞洲大學董事會在台中霧峰的投資，包括設立亞大、設計學院及現代美術館，亞大的畢業學生在台中市府等各領域工作表現優秀。

盧秀燕表示，「阿罩霧神遊天地－藝術．科技特展」是很精彩的展覽，不單是以在地為發想、設計及主題，也連結很多國際級的大師，包括藝術家董承濂、陳庭詩及蕭勤3位大師；霧峰林家後代林壽宇、林明弘等人，策展內容從地方放大到國際，她覺得展出很精彩，歡迎全國民眾來參觀。

盧秀燕說，今年疫情剛解封不久，目前才６月初，她已經到亞大現代美術館3次。她強調，這是一座展出能量很精采、精緻、豐富及多元的現代美術館，呼籲民眾在疫情解封後，要從事休閒、旅遊，歡迎到台中、霧峰及亞大現代美術館來參觀、旅遊。