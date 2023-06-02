看好疫後旅遊商機龐大，以及水湳經貿園區的台中國際會展中心，未來開幕後將會舉辦各式展會帶動的餐旅商機，星享道酒店集團在台中西屯區河南路二段、水湳經貿園區前方，砸重金開設旗下第4家連鎖酒店「享得道Hotel」，今（2）日盛大舉辦開幕活動，由星享道酒店集團董事長劉敏瑛主持，現場冠蓋雲集、場面熱鬧。

星享道酒店集團從台中發跡，旗下共有4家連鎖飯店，分別是台中文華道酒店、台中星享道酒店、高雄旗津道酒店，以及今日開幕的台中享得道酒店；其中，文華道酒店、星享道酒店、享得道酒店均位在熱鬧的逢甲商圈，尤其享得道酒店位置更接近水湳中央公園。

星享道酒店集團表示，享得道Hotel打造沉浸式體驗新型態飯店，跨界合作引進雙全球第一，讓住宿不再是旅程終點，更是旅行中佇足景點。

享得道Hotel今日盛大舉辦開幕典禮，包括久樘開發董事長陳梓旺、麗明營造董事長吳春山、親家建設總經理張鈞豪、逢甲大學董事長高承恕等人受邀與會；值得一提的是，前總統陳水扁執政時期被聘為國策顧問的混元禪師，也受邀為飯店剪綵。混元致詞時表示，星享道酒店集團每個據點取名前都會先來請教他，他提前預告第5間是「五福道」，第6間是「六方道」。

星享道集團表示，享得道引進兩個全球第一，第一個第一，就是與Cool Master跨界合作、引進全球第一個ORB X奢華的電競科技，多功能沉浸式半封閉座艙，於半封閉座艙裡保持放鬆或專注兼顧，讓旅人、房客皆可體驗；第二個第一，引進全球第一台GOC光騰拉霸式兩用氫水機，以奈米化科技提供住宿客高含氫量的健康飲用水，2020年東京奧運官方提供氫水來照顧選手健康。

此外，享得道Hotel以有趣好玩為主軸，規劃多個共感空間，如律動室引進B Green律動機讓住房客放鬆身體；健身房讓身體轉換能量、舒緩泡腳池舒緩身體的疲憊、岩盤浴讓房客用慢動作釋放身心靈，亦提供美甲與美體服務及獨立KTV包廂享唱吧。

在餐飲部分，享得道Hotel特別與台中起家的尊鴻餐飲聯手出擊、打造「沐青Restaurant」展現小森林的魅力，處處都是美食與美景，午後體驗中部唯一麵包放題，一場講座、一個課程、一個活動、一場音樂會，幫生活增加養分；更於3樓露台上打造明日營地，在這裡露營風格的享喝吧！提供原粒果實以水果本身為食器，依季節調整菜單與各式飲品，讓消費者恣意享受台中的天空與星空。