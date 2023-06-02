【立綱氣象報報】周休天晴陽光強 南部山區午後雨

今（2）日晚間水氣變多，一直到明（3）日中南部都有機會出現局部大雨，中午高溫上看36度，午後降雨還可能擴及西半部，周日、下周一（6/4、6/5）天氣較穩定，不過下周二（6/6）開始，將連續7天下西北雨，全台大多是白天熱、午後陣雨或雷雨的天氣型態。

氣象局指出，今晚起至明日台灣附近水氣增多，中南部不定時有局部陣雨，甚至可能有局部大雨，東半部則有零星飄雨，而北部普遍多雲到晴，午後熱力作用影響，降雨會擴及整個西半部，並伴隨雷擊。

氣溫方面，明日白天高溫略降，北部、東半部30、31度左右，中南部約32到34度，台南近山區、河谷的高溫可能飆破36度，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水份。

未來一周各地溫暖偏熱，皆有望突破30度。（圖／氣象局）

氣象主播戴立綱表示，周休假期（6/2、6/3）各地天氣悶熱、紫外線強，北部早晚偏涼，南部有短暫陣雨；周日、下周一（6/4、6/5）天氣較穩定；預估下周二（6/5）起，受太平洋高壓影響，各地將回歸高溫炎熱的天氣，且午後雷陣雨尤其明顯，將一直持續到到6月12日左右。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日下午發文分享未來一周天氣，下周一到下周五（6/5~6/9）台灣上空仍然有副熱帶高壓勢力，預估鋒面南下受阻，全台大多維持白天熱、午後有局部短暫雨或雷雨的情況，鋒面雨還要再等一段時間。特別提醒周末在東北部可能出現長浪，且午後山區也有局部降雨。