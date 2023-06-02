朝陽科大連續5年進榜世界大學影響力排名，推動永續發展成果卓越。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大應用化學系利用廢棄的葡萄藤製成生物炭，研發成為環保型的緩釋肥料，達成綠色經濟循環理念。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）1日公布2023世界大學影響力排名（University Impact Rankings），共計全球112個國家、1591校進榜，全台僅47所大學進入排名，朝陽科技大學排名401－600，名列私立科大第一，連續5年進榜全球排名，師生致力永續發展之卓越成果，廣受國際肯定。

朝陽科大校長鄭道明表示，世界大學影響力排名是THE根據聯合國永續發展目標（SDGs）17項指標，對全球大學推動永續具體貢獻的評比。朝陽積極推動弱勢助學，幫助經濟不利學子翻轉人生，在SDG 1（消除貧窮）指標排名為全球79，表現最為傑出。此外，在SDG 4（優質教育）、SDG 10（減少不平等）、SDG 14（保育水域生態）及SDG 15（保育陸域生態）等四項指標排名為全球201－300，表現傑出。

總務長張華南強調，朝陽科大能源使用年降2％，並宣告2045年達成淨零排放目標，全校開設超過4000門與永續發展相關課程，並連續6年蟬聯世界綠能大學全球百大，近期更榮獲2023天下USR大學公民調查－環境永續指標全台第一。

張華南說，朝陽科大校園綠覆率超過94％，校內遍植落羽松、羊蹄甲等近200種植栽，總數近10萬株，去年偵測校園出現大赤鼯鼠、夜鷺及小紫斑蝶等數十種生物，也是全台首批取得環保署認證「環境教育設施場所」。

此外，朝陽科大推動社會責任實踐計畫（USR）不遺餘力。研發長徐松圻表示，USR團隊關注並實現農業廢棄物再利用的課題，獲選天下第二屆U20國際青年論壇最有影響力獎；師生永續相關材料及產品研發更榮獲IWIS國際華沙發明展金牌、ASIE美國科學暨發明展及馬來西亞ITEX國際發明展金牌。