民進黨近日接連爆發性騷吃案風波，至少5人出面控訴遭黨內同仁、主管或合作導演性騷擾，但主任、婦女部、副秘書長都冷處理，甚至譴責受害者，劇情彷彿像台劇《人選之人》的現實版。PTT網友也翻出總統蔡英文上月 3日，在臉書推薦大家一起看《人選之人》的貼文，驚呼該劇原來是寫實紀錄片，「蔡主席早就叫大家仔細看這部紀錄片，因為蔡主席也許可能或許不排除恐知道一些消息」。

民進黨近日爆出一連串的性騷吃案風波，不少網友也都感慨與《人選之人》的劇情不謀而合，但差別在於民進黨的主管冷處理，不像劇集中的主管為受害黨工出一口氣。而先前許多綠營支持者都認為劇中代表公平、正義的「公正黨」原型就是民進黨，副總統賴清德還曾在臉書發出模仿劇照的團隊照片，如今看來似乎有些尷尬。

蔡英文上月3日也在臉書發文推薦《人選之人》，文中提到「透過幾位女性角色，凸顯女性在職場上可能遭遇的困境。雖然講的是政治工作的故事，但如何平衡工作和家庭、理想與現實，卻是每個人在真實世界中都會遇到的挑戰。」

PTT網友「MeeToo (迷途)」今翻出當時的新聞，驚呼《人選之人》原來是「寫實紀錄片」，並說「蔡主席早就叫大家仔細看這部紀錄片，因為蔡主席也許可能或許不排除恐知道一些消息，想透過紀錄片揭發出來」。

不少網友也笑回：「朝聖」、「主席有口難言 用心良苦」、「知道要爆一堆新聞了 給你們預習」、「之前還都在罵，現在要翻車變神作啦」、「原來小英都說真話」、「第一次覺得蔡英文有遠見」；而發文的網友暱稱也與先前的女權運動「Me Too」只差一個e，網友也笑翻「ID正確」。